Булыкин - о матче ЦСКА - «Зенит»: «Их конкуренты довольны»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о прошедшем матче седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА сыграл вничью с питерским «Зенитом».

Экс-игрок сборной России отметил, что встречались команды топ-уровня, которые являются претендентами на медали, и считает результат матча хорошим для соперников.

«Конечно, сами «Зенит» и ЦСКА недовольны таким исходом, но их конкуренты довольны, поскольку питерцы и «армейцы» набрали только по очку и никто далеко не убежал», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» ушёл на двухнедельную паузу на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА - на седьмом.