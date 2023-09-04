Фернандес во время скандального забега разогнался быстрее, чем во время самого матча

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес во время своего нашумевшего забега со скамейки запасных в пиковый момент разогнался до скорости 33,84 км/ч. Такими данными поделился телеграм-канал РПЛ.

А как уточняет телеграм-канал «Первый спорт», это больше, чем пиковая скорость бразильского защитника во время самого матча.

Напомним, что Фернандеса во время вчерашней игры против ЦСКА (1:1) жёстко освистывала публика на «ВЭБ Арене». Болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча бразильцем. Во втором тайме он был заменён.

После того, как «Зениту» удалось сравнять счёт в конце встречи, Фернандес стремительно рванул праздновать гол к угловому флажку вместе с одноклубниками.

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