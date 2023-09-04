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Игонин — о Марио Фернандесе: «Убрать его изображение со стадиона означает перечеркнуть все заслуги футболиста»

04 Сентября 2023 • 21:45 Комментировать (3)
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на решение ЦСКА, который убрал изображение Марио Фернандеса с «ВЭБ Арены».

«Убрать его изображение со стадиона означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут», — заявил Игонин RT на русском.

Напомним, бразильский защитник провел в ЦСКА десять лет (2012-2022), а минувшим летом отказался от возвращения в стан «армейцев» и выбрал «Зенит».

В текущем сезоне 32-летний Фернандес принял участие в девяти матчах за «красно-синих», в которых не отметился голевыми действиями.

В седьмом туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом». Игра завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Алексей Игонин Марио Фернандес
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Комментарии (3)
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ЛеснойДух22
04 Сентября 2023 в 23:15
Есть телеграм канал "bks79" реально крутые ставки, 300к+ за прошлый месяц, рекомендую. Крупная на сегодня тоже готова)) Пиши в поиске тг bks79
старый ХЬЮ
04 Сентября 2023 в 22:07
Глупое решение руководства клуба. Пошли на поводу не совсем разумных болельщиков. Парень отдал им почти всю свою карьеру и такая черная благодарность. Думать надо господа, думать. Быть выше своих меркантильных интересов. Очень плохой поступок, бразильцы оценят.
TEREX
04 Сентября 2023 в 22:19
вагнер лаф ужэ аценил..)) конский выпад..))
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