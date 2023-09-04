Игонин — о Марио Фернандесе: «Убрать его изображение со стадиона означает перечеркнуть все заслуги футболиста»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на решение ЦСКА, который убрал изображение Марио Фернандеса с «ВЭБ Арены».

«Убрать его изображение со стадиона означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут», — заявил Игонин RT на русском.

Напомним, бразильский защитник провел в ЦСКА десять лет (2012-2022), а минувшим летом отказался от возвращения в стан «армейцев» и выбрал «Зенит».

В текущем сезоне 32-летний Фернандес принял участие в девяти матчах за «красно-синих», в которых не отметился голевыми действиями.

В седьмом туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом». Игра завершилась со счетом 1:1.