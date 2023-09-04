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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Давила: «РПЛ — очень интенсивная лига»

04 Сентября 2023 • 21:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Форвард ЦСКА Виктор Давила ответил на вопрос об уровне Российской премьер-лиги.

«РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов. В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл», — приводит слова Давилы Sport24.

Напомним, 25-летний чилиец перебрался в ЦСКА минувшим летом. В составе «армейцев» Давила принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После семи туров подопечные Владимира Федотова занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила
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