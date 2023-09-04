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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Гайич вообще никакой, сдулся!» — Масалитин

04 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре защитника «армейцев» Милана Гайича в матче с «Зенитом». Напомним, встреча седьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«Серб вообще никакой! Сдулся! То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое», — заявил Масалитин «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что раньше Гайич активно подключался к атакам, но с «Зенитом» всю игру просидел в обороне.

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

Следующим соперником ЦСКА в Российской премьер-лиге станут «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Милан Гайич
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Комментарии (2)
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ЛеснойДух22
04 Сентября 2023 в 23:24
Есть телеграм канал "bks79" реально крутые ставки, 300к+ за прошлый месяц, рекомендую. Крупная на сегодня тоже готова)) Пиши в поиске тг bks79
Южный201
04 Сентября 2023 в 21:16
Это не Гайч сдулся,а Федотов сдулся,у него уже нет идей,он утерял интерес к ЦСКА...
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