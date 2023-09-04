«Гайич вообще никакой, сдулся!» — Масалитин

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре защитника «армейцев» Милана Гайича в матче с «Зенитом». Напомним, встреча седьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«Серб вообще никакой! Сдулся! То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое», — заявил Масалитин «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что раньше Гайич активно подключался к атакам, но с «Зенитом» всю игру просидел в обороне.

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

Следующим соперником ЦСКА в Российской премьер-лиге станут «Крылья Советов».