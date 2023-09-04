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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан сборной Болгарии Десподов перешёл в ПАОК – ранее его связывали с «Краснодаром» официально

04 Сентября 2023 • 20:48 Комментировать

Капитан национальной сборной Болгарии Кирил Десподов стал игроком греческого ПАОКа. О трансфере из «Лудогорца» официально сообщает пресс-служба клуба из Салоников.

По информации Transfermarkt, болгарский новичок обошёлся грекам в 3,5 млн евро. Контракт с игроком заключён до окончания сезона-2026/27. Всего за сезон во всех турнирах он забил 19 голов и отдал 22 ассиста в 48 матчах.

Отметим, в конце минувшего июля о возможном переезде Десподова в Россию сообщал инсайдер Иван Карпов. По его информации, талантливым болгарином интересовался текущий лидер РПЛ – «Краснодар», однако трансферу не суждено было состояться.

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ПАОК Лудогорец трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Кирилл Десподов
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