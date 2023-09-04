Капитан национальной сборной Болгарии Кирил Десподов стал игроком греческого ПАОКа. О трансфере из «Лудогорца» официально сообщает пресс-служба клуба из Салоников.

По информации Transfermarkt, болгарский новичок обошёлся грекам в 3,5 млн евро. Контракт с игроком заключён до окончания сезона-2026/27. Всего за сезон во всех турнирах он забил 19 голов и отдал 22 ассиста в 48 матчах.

Отметим, в конце минувшего июля о возможном переезде Десподова в Россию сообщал инсайдер Иван Карпов. По его информации, талантливым болгарином интересовался текущий лидер РПЛ – «Краснодар», однако трансферу не суждено было состояться.