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Борис Игнатьев - о голе Заболотного: «Он проникся идеей, что надо забить» эксклюзив

04 Сентября 2023 • 20:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче ЦСКА и «Зенита». Команды встречались в минувшее воскресенье и забили друг другу по голу.

- Что произошло в моменте с голом Заболотного?

- Он проникся идеей того, что надо в любом случае забить. Он пошёл на Кержакова, отобрав у него мяч. Оба игрока совершили некоторую техническую вольность, чем Заболотный и воспользовался. Многие современные команды сегодня разгоняют атаки через пасы вратаря защитникам. Я не видел, чтобы у нас в чемпионате команды забивали голы после таких розыгрышей.

- Перед началом чемпионата вы могли себе представить, что по итогам седьмого тура таблица будет выглядеть именно так?

- Многое команды, которые десятилетиями не входили в элиту отечественного футбола, её сегодня в некоторой степени возглавляют, что не может не радовать. Мне нравится успех «Крыльев Советов» и Осинькина. Он постоянно теряет игроков, но справляется с их уходом. Только за последнее время клуб покинули 12 футболистов, которые теперь выступают на ведущих ролях в нашем чемпионате. Несмотря на постоянное обновление состава коллектив не теряет своего лица. Такие специалисты как Осинькин прославляют наш тренерский цех.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Борис Игнатьев Антон Заболотный Игорь Осинькин
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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