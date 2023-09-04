Шапи и «Арис» согласовали контракт

Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал ещё ближе к тому, чтобы продолжить карьеру в составе греческого «Ариса».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники, «быки» ответили положительно на предложение греков по аренде игрока. Параллельно форвард и «Арис» согласовали все условия по личному контракту. Отправится в Грецию 24-летний футболист на текущей неделе.

Ранее президент греческого клуба подтвердил грядущий приход россиянина в чемпионат Греции.

После трёх туров чемпионата Греции «Арис» из Салоников идёт на восьмой строчке в турнирной таблице.