Радимов — о Денисове и Умярове: «Тандем «привозных» ребят»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре защитника «Спартака» Даниила Денисова и хавбека Наиля Умярова в матче с «Краснодаром».

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

«Связка Денисов-Умяров. Тандем «привозных» ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

При этом эксперт признался, что больше всего его удивили слова Денисова после матча, который заявил, что лучше бы он выбил мяч в аут. По мнению Радимова, у футболиста, играющего в «Спартаке», не должно даже возникать такой мысли, игрок должен уметь контролировать мяч под любым давлением.

После семи туров «красно-белые» занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, сумев пополнить свою копилку на десять очков.