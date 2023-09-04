Сутормин высказался об игре Кузяева во Франции

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин оценил игру во Франции своего бывшего одноклубника Далера Кузяева и рассказал, что следит за его успехами.

«Далер пишет. Он привыкает и осваивается в новой команде, а мы все за него болеем. Надеюсь, он продолжи также хорошо действовать и дай бог, чтобы он еще перешел в клуб побольше», - цитирует Сутормина «Чемпионат».

Напомним, что в минувшие выходные Далер в составе «Гавра» забил свой второй гол с момента перехода в клуб. Он поучаствовал в разгроме «Лорьяна», забив первый гол своей команды, матч завершился со счётом 3:0.