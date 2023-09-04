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Агент Дивеева: «Восстановление идёт по плану»

04 Сентября 2023 • 20:03 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал ход восстановления своего клиента.

«Восстановление идёт по плану. По срокам Игорь должен уже передвигаться без помощи костылей. Дальше — физкультура, физиопроцедуры. Доктора уже будут смотреть на динамику восстановления и решать, когда можно приступать к беговым занятиям», — заявил агент игрока российской национальной команды в интервью «РБ Спорт». Ерёмин также отметил, что Дивеев психологически устойчив, хоть его немного и напрягает сложившаяся ситуация.

Напомним, что из-за повреждения, полученного во встрече за Суперкубок России против «Зенита» защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустил 10 стартовых встреч сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Еремин Игорь Дивеев
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