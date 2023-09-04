Агент Дивеева: «Восстановление идёт по плану»

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал ход восстановления своего клиента.

«Восстановление идёт по плану. По срокам Игорь должен уже передвигаться без помощи костылей. Дальше — физкультура, физиопроцедуры. Доктора уже будут смотреть на динамику восстановления и решать, когда можно приступать к беговым занятиям», — заявил агент игрока российской национальной команды в интервью «РБ Спорт». Ерёмин также отметил, что Дивеев психологически устойчив, хоть его немного и напрягает сложившаяся ситуация.

Напомним, что из-за повреждения, полученного во встрече за Суперкубок России против «Зенита» защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустил 10 стартовых встреч сезона.