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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Новичок ЦСКА Келлвен мог нарушить законодательство РФ

04 Сентября 2023 • 19:50 Комментировать (2)

Защитник Келлвен совсем недавно перебрался в ЦСКА. Бразилец быстро дебютировал за московский клуб, сыграв в воскресенье в матче Премьер-лиги против «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Инсайдер», Келлвен, вероятно, нарушил миграционное законодательство РФ. Чтобы работать в России, иностранец должен получить рабочую визу и разрешение на работу. Получить эти документы за два дня практически невозможно.

Напомним, что матч седьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. Теперь чемпионат России ушёл на паузу, связанную с проведением игр сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дуглас Келлвен
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Комментарии (2)
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Южный201
04 Сентября 2023 в 21:12
Все уладят в стиле зенита,дадут на лапу кому нужно и все будет ок...
TEREX
04 Сентября 2023 в 20:22
ну што есть повод для разбиратильства КДК и правохранитильным органам..)) ато марио..марио..))
ни имел он права выхадить на паляну..таперича технарь цыска ни избижать..)) ЦЫСКА - ЗЕНИТ 0-3
закон суроф..но энта закон.
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