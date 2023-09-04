​Новичок ЦСКА Келлвен мог нарушить законодательство РФ

Защитник Келлвен совсем недавно перебрался в ЦСКА. Бразилец быстро дебютировал за московский клуб, сыграв в воскресенье в матче Премьер-лиги против «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Инсайдер», Келлвен, вероятно, нарушил миграционное законодательство РФ. Чтобы работать в России, иностранец должен получить рабочую визу и разрешение на работу. Получить эти документы за два дня практически невозможно.

Напомним, что матч седьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. Теперь чемпионат России ушёл на паузу, связанную с проведением игр сборных.