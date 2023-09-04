Агент Васютина: «Саша играет и ждёт своего шанса»

Александр Дубровин, представитель вратаря петербургского «Зенита» Александра Васютина, высказался о будущем игрока в составе «сине-бело-голубых».

«Хочется больше играть, но в «Зените» много вратарей. Кержаков не совершает ошибок, поэтому хорошо, что Сергей Семак даёт обоим играть. Достаточно справедливое разделение. Саша играет и ждёт своего шанса», – заявил агент голкипера в интервью «РБ Спорт».

По словам Дубровина, Васютин не боится за свою позицию в составе «Зенита» после прихода Дениса Адамова, отметив, что своей целью Александр видит конкуренцию с Михаилом Кержаковым.

Напомним, что в текущем сезоне Васютин провёл три матча в рамках Кубка России, пропустив один мяч. С 2019 года голкипер провёл в составе «Зенита» 10 игр в рамках всех турниров.