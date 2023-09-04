Круговой: «ЦСКА должен быть выше в турнирной таблице»

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой не считает, что столичные «армейцы» стали слабее по сравнению с минувшей весной.

«У ЦСКА квалифицированная команда, в которой собраны хорошие молодые футболисты. Дивеев травмирован. Очень хорошая команда, они должны находиться выше в турнирной таблице», - делится Круговой для Metaratings.

Напомним, что в конце прошлого сезона ЦСКА финишировал на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Пока что «красно-синие» идут лишь на седьмом месте, в активе команды – 11 очков, отставание от «Краснодара» - шесть баллов.