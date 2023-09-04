Кечинов: «Краснодар» выглядел более сбалансированным, чем «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов подвёл итог матча «красно-белых» в седьмом туре Премьер-лиги против «Краснодара».

«Счёт по игре. Во втором тайме был отрезок, где «Спартак» выглядел лучше, но не так, чтобы создавать стопроцентные моменты. «Краснодар» выглядел более сбалансированным, в обороне у них более-менее порядок», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ».

Кечинов отметил, что у «быков» качественная атакующая линия, которая способна решить исход встречи индивидуальными действиями футболистов, что и помогло «Краснодару» в принципиальном поединке.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича выиграли со счётом 2:0, сохранив лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги после семи туров. На счету «быков» 17 очков.