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​Дуглас Сантос: «Болельщики ЦСКА обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист»

04 Сентября 2023 • 19:25 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался на тему того, что фанаты ЦСКА в прошедшем матче освистывали Марио Фернандеса.

Напомним, что в воскресенье ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Марио Фернандес впервые сыграл против ЦСКА, за который выступал в 2012-2022 годах.

«Фернандес провёл выдающийся матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист. Он провёл много лет в России, выиграл множество титулов», - цитирует Сантоса Metaratings.

Ранее сообщалось, что КДК РФС может наказать Марио Фернандеса за его забег после гола Дугласа Сантоса. Чтобы отпраздновать взятие ворот с партнёрами, Фернандес покинул техническую зону. К тому моменту он был заменён.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Дуглас Сантос
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Комментарии (1)
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Южный201
04 Сентября 2023 в 21:13
Он не великий футболист,оно великий ИУДА...
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