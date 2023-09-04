​Дуглас Сантос: «Болельщики ЦСКА обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался на тему того, что фанаты ЦСКА в прошедшем матче освистывали Марио Фернандеса.

Напомним, что в воскресенье ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Марио Фернандес впервые сыграл против ЦСКА, за который выступал в 2012-2022 годах.

«Фернандес провёл выдающийся матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист. Он провёл много лет в России, выиграл множество титулов», - цитирует Сантоса Metaratings.

Ранее сообщалось, что КДК РФС может наказать Марио Фернандеса за его забег после гола Дугласа Сантоса. Чтобы отпраздновать взятие ворот с партнёрами, Фернандес покинул техническую зону. К тому моменту он был заменён.