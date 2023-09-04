Мирзов прошёл медосмотр в бакинском «Нефтчи»

Российский вингер Резиуан Мирзов прошёл медосмотр в своём будущем клубе – бакинском «Нефтчи». Новостью об этом делится инсайдер Иван Карпов.

По его информации, завтра россиянин подпишет с новым клубом контракт – дата его окончания – 31 мая 2024 года.

«Нефтчи» станет первым заграничным клубом в карьере Мирзова. Ранее воспитанник нальчикского «Спартака» выступал исключительно в России в составе таких клубов как московское «Торпедо», тульский «Арсенал», московский «Спартак» и «Химки» и других.

«Нефтчи» после пяти матчей в чемпионате Азербайджана идёт на третьем месте в турнирной таблице.