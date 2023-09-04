Кечинов: Не нужно кричать, чтобы убрали Абаскаля

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов оценил будущее Гильермо Абаскаля во главе «красно-белых».

«Не считаю, что сейчас нужно кричать, чтобы убирали Абаскаля. Нужно дать доработать до конца первого круга и там уже смотреть. Если никаких улучшений не будет, то надо задуматься. Пока думаю, что не надо дёргаться, лишний раз нервировать тренера», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, в окружении испанца должны быть люди, которые помогут Абаскалю определиться с оптимальным составом, поскольку постоянная ротация тренера мешает клубу в достижении результата.

Напомним, что «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, не одержав победу в последних четырёх поединках.