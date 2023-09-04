Балахнин: «О «Краснодаре» рано говорить как об одном из фаворитов»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о чемпионских амбициях «Краснодара», лидирующего в таблице РПЛ.

«О «Краснодаре» рано говорить как об одном из фаворитов, потому что, будем откровенны, есть ещё команды, которые будут претендовать на первое место, за него будет серьёзная борьба», — рассказал Балахнин, чьи слова приводит «Газета.Ru». По мнению эксперта, успех «быков» в текущей кампании связан с наставником команды Владимиром Ивичем, под руководством которого «Краснодар» обрёл необходимую стабильность.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «быки» находятся на первой строчке с 17 очками, опережая ближайших преследователей на три балла.