Бальде прокомментировал переход в «Эспаньол»

Сенегальский нападающий Кейта Бальде прокомментировал свой переход в «Эспаньол» из московского «Спартака».

Напомним, форвард перебрался в Испанию в конце летнего трансферного окна в рамках годичного арендного соглашения с опцией выкупа.

«Я нашел для себя правильный проект. Надеюсь, найду тут стабильность и, возможно, останусь здесь. На поле я сделаю всё, что в моих силах», - цитирует нападающего Mundo Deportivo. Форвард добавил, что переговоры о его будущем между двумя клубами начались полторы недели назад.

«Эспаньол» после четырёх прошедших туров испанской Сегунды идёт на втором месте, у каталонцев – 10 набранных очков.