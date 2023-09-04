Балахнин высказался о тяжёлом старте сезона для «Ростова»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о тяжёлом старте «жёлто-синих» на старте кампании Премьер-лиги после поражения от «Динамо».

«То, что у «Ростова» неудачный старт, это очевидно. Всем видно и понятно, что вчера команда провела не самый лучший матч, сезон не удаётся ни в плане игры, ни в плане набранных очков, вообще во всем», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ru». По его словам, негативная атмосфера внутри коллектива связана с недовольством главного тренера результатами команды.

Напомним, что после семи сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина находятся на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги с семью очками.