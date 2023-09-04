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Наумов: «От «Зенита» ожидал лучшего старта, в его игре есть вальяжность» эксклюзив

04 Сентября 2023 • 19:55 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте сезона для «Зенита».

- Как вы оцениваете итоги старта сезона для «Зенита»?

- «Зенит» еще не набрал обороты. Мы ожидаем от него гораздо лучшего. Присутствует вальяжность. Видимо, там посчитали, что сильнее «Зенит» никого нет. В последнем матче с ЦСКА мы видели, что они сами себе привезли гол. Эта вальяжность иногда мешает. Тем не менее питерцы постабильнее других клубов. И скамейка игроков получше, и качество футболистов гораздо выше. На длинной дистанции я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом. Но вальяжность иногда приводит к таким матчам, как с ЦСКА и «Динамо», когда «бело-голубые» вырвали победу. Изумительная игра по красоте получилась. Такие встречи, конечно, украшают наш чемпионат.

- В этом сезоне не будет гегемонии «Зенита»?

- Думаю, питерцы, в конце концов, добьются своего и сломят сопротивление соперников. Тура за два, за три они все-таки станут досрочными чемпионами. Сейчас команда Семака уже поднимается в таблице и скоро поднимется на первое место. Она исправит ошибки. Семак наведет порядок. Скамейка там большая, поэтому есть хорошая вариативность, чтобы проводить разные матчи. Все карты у «Зенита» на руках.

- Кроме вальяжности, какие главные проблемы в начале сезона бросились в глаза?

- Академичность. Футбол не любит предсказуемости. А «Зенит» атакует так, что мы все знаем, куда будет пас, то есть нет неожиданности и мало взрывной работы. А это обедняет атаку. Хотя со всеми соперниками питерцы владеют мячом 70 процентов времени. Тем не менее голы даются с трудом. Еще нельзя забывать, что все соперники играют от обороны, а ее тяжело вскрывать. Когда бразильцы на кураже, тогда все получатся. Клаудиньо не очень хорошо выглядел в последнее время. А когда бразильцы играют без азарта, ничего не получается. А там все зависит только от бразильцев.

- Как оцениваете усиление команды в этом сезоне?

- «Зенит» мог бы и сильнее усилиться. Но я думаю, что те ребята, кого взяли, заиграют. Они еще свою роль сыграют. Меня больше беспокоит другое.

- Что?

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- Наши футболисты, которым не удается выиграть конкуренцию, и они все меньше и меньше получают игрового времени: Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой. «Зенит», к сожалению, перемалывает наших ребят, как кашалот, заглатывает, а потом все ненужное выплевывает. Зачем нужно было выдергивать Адамова? Мне эта ситуация не нравится. В результате футболисты теряют игровые навыки, тонус, и несколько лет из их игровой практики просто выпадает. Тем более сейчас нас отлучили от Европы, и я не думаю, что есть большой смысл брать дорогих легионеров. Больше внимания надо уделить внутренним резервам.

- Кого видите главными конкурентами «Зенита», исходя из старта сезона? Пока это только «Краснодар»?

- Не думаю. Ему не хватит стабильности, как и «Уралу». Это временное явление. Традиционно будет бороться ЦСКА, «Спартак». Не знаю, правда, как там будут обходиться с Абаскалем в связи с последними поражениями. Если не будут торопиться, тренер должен стабилизировать состав, и «Спартак» превратит временные удачи в постоянные. У него бывают хорошие матчи. Что касается ЦСКА, там есть сильный тренер – Федотов. Он тоже еще добавит игры.

- А «Локомотив»?

- Он тоже поправит свои дела. Там очень хороший состав. Сейчас, к сожалению, есть зависимость от Дзюбы. Если он в порядке – игра идет. Если чуть устанет, как во втором тайме с «Балтикой», игра рассыпается. Эта зависимость плоха тем, что вариативность очень маленькая. Галактионов пытается играть без Дзюбы, и ничего не получается. Надо искать варианты игры без Артёма. Возможно, с Глушенковым впереди. Ракова молодого поставили, он вышел абсолютно никакой. Сарвели меня очень разочаровывает. Когда этот трансфер произошел, я порадовался, что пришел сильный игрок. Но он никак не может себя найти. Если Галактионов поправит все эти моменты, «Локомотив» поборется за призовые места.

- Как и у «Зенита», по 14 очков у «Крыльев Советов» и «Динамо». Чуть ниже «Урал». Насколько эти команды могут претендовать на высокие места?

- Так бывает каждый сезон. Пять-семь туров таблица имеет специфический вид. Появляются клубы, которые в дальнейшем занимают седьмое-восьмое места. Но нехватка стабильности, состава не позволяет этим командам долго держаться наверху. В конце концов, они скатываются и занимают то место, которые им положено.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Николай Наумов
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