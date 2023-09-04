Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение дончан в матче с «Динамо». «Бело-голубые» воскресным вечером увезли из Ростова-на-Дону победу – 2:1.

- Чего не хватает сегодняшнему «Ростову»?

- Ему много чего не хватает. Команда допускает очень много ошибок, тренерский штаб в перерыве меняет сразу трёх игроков. Командные действия оставляют желать лучшего, динамовцы могли забить ещё больше.

- Но ничью вы бы назвали закономерным результатом?

- Конечно, нет. Посмотрите ту же статистику. Гости нанесли больше ударов в створ, по многим другим параметрам «бело-голубые» тоже превосходили «Ростов» и ничья бы не соответствовала духу игры.

- А нравится ли вам выступление новичков команды?

- Команда явно очень плохо усилилась. Новички точно не усилили состав, по крайней мере, пока. Может быть, когда-нибудь они и прибавят, но на сегодня команда стала хуже. Усилие выглядит совсем неубедительно.

После семи прошедших туров сезона РПЛ «Ростов» идёт лишь на 11-м месте в турнирной таблице с семью баллами.