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Абаев объяснил, как Дзюба влияет на игру «Локомотива»

04 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Российский голкипер Илья Абаев, ранее защищавший цвета московского «Локомотива», объяснил важность центрфорварда Артёма Дзюбы в столичном клубе на сегодняшний день.

«Артём — футболист с огромным опытом, он за собой команду ведёт и сам по себе лидером является, у него двух победителя. Нахождение такого человека на поле подстёгивает в первую очередь молодежь – её в команде довольно много», - цитирует Абаева «Матч ТВ».

На данный момент в текущем сезоне у 35-летнего Дзюбы в активе два гола и два ассиста в рамках шести официальных матчах текущего сезона.

«Локомотив» с ним угадал, но не хотелось бы, чтобы команда от одного человека была зависима», - добавляет голкипер.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Илья Абаев
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