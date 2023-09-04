Абаев уверен, что «Локомотив» поднимется в РПЛ ещё выше

Бывший голкипер нижегородской «Волги» и столичного «Локомотива» Илья Абаев с оптимизмом смотрит на будущие результаты «железнодорожников» в чемпионате России.

«Локомотив» свою игру налаживает, клуб должен быть выше в турнирной таблице. Надеюсь, что за тройку в итоге поборется. Состав у них неплохой, в том году играли здорово с Галактионовым, так что дела наладятся», - делится Абаев для «Матч ТВ».

Как добавил голкипер, чтобы бороться уже за чемпионство «Локомотиву» необходимо усилить в будущем центр обороны.

Напомним, что после семи туров «Локо» поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги и располагает в своём активе 12 баллами.