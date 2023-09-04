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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин назвал главное разочарование 7-го тура РПЛ

04 Сентября 2023 • 18:38 Комментировать

На выходных в чемпионате России проходили матчи седьмого тура. Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, кто стал главным разочарованием седьмого игрового дня РПЛ.

«Сочи». До перерыва команда ещё боролась, а на 55-й минуте пропустила с пенальти - и встала. Дальше просто доигрывала матч. Почему такое безволие?» - цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» проиграл в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:3. По словам Масалитина, оренбургская команда могла забить и больше голов.

Отметим, что «Сочи» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин Сочи
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