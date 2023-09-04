​Масалитин назвал главное разочарование 7-го тура РПЛ

На выходных в чемпионате России проходили матчи седьмого тура. Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, кто стал главным разочарованием седьмого игрового дня РПЛ.

«Сочи». До перерыва команда ещё боролась, а на 55-й минуте пропустила с пенальти - и встала. Дальше просто доигрывала матч. Почему такое безволие?» - цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» проиграл в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:3. По словам Масалитина, оренбургская команда могла забить и больше голов.

Отметим, что «Сочи» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.