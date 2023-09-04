Кривцов: Европа? Ко мне никто не обращался

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о том, что «быки» отказались отпускать его в Европу минувшим летом.

«Краснодар» отклонил мой трансфер в Европу? Не знаю. Я о таком не слышал. Ко мне лично никто не обращался. Насчет клуба не знаю», — приводит слова Кривцова издание «Спорт-Экспресс».

В нынешней кампании 21-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Добавим, что в летнее трансферное окно из Российской премьер-лиги в европейские клубы отправились Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).