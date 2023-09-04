Эксперт назвал главную слабость «Зенита»

Футбольный эксперт, бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв назвал главную слабость питерского «Зенита» на данный момент.

«У «Зенита» далеко не самая сильная оборона. Уже все команды, наблюдавшие за их игрой, разобрались что с ними делать. Взять поплотнее южноамериканцев, лишить их пространства, превзойти физически», - делится Пономарёв с «Газетой.Ру».

Он пояснил, что все южноамериканцы не любят плотной игры.

«Покрасоваться они любят, спокойно принять, обработать мяч, отпасовать. А ЦСКА вчера плотно сыграл, закрыл пространство, и всё», - заключил эксперт.

Напомним, в минувшее воскресенье ЦСКА и «Зенит» сыграли между собой в рамках седьмого тура Премьер-лиги, матч завершился ничьей – 1:1. В итоге питерцы делят второе место турнирной таблицы РПЛ с 14 набранными баллами и пока отстают от первой строчки на три очка.