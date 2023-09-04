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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эксперт назвал главную слабость «Зенита»

04 Сентября 2023 • 18:33 Комментировать (1)
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Футбольный эксперт, бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв назвал главную слабость питерского «Зенита» на данный момент.

«У «Зенита» далеко не самая сильная оборона. Уже все команды, наблюдавшие за их игрой, разобрались что с ними делать. Взять поплотнее южноамериканцев, лишить их пространства, превзойти физически», - делится Пономарёв с «Газетой.Ру».

Он пояснил, что все южноамериканцы не любят плотной игры.

«Покрасоваться они любят, спокойно принять, обработать мяч, отпасовать. А ЦСКА вчера плотно сыграл, закрыл пространство, и всё», - заключил эксперт.

Напомним, в минувшее воскресенье ЦСКА и «Зенит» сыграли между собой в рамках седьмого тура Премьер-лиги, матч завершился ничьей – 1:1. В итоге питерцы делят второе место турнирной таблицы РПЛ с 14 набранными баллами и пока отстают от первой строчки на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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СПАРТАК-56
04 Сентября 2023 в 19:25
Оно, конечно, Пономарев експерт,но на мой взгляд с очень ограниченным кругозором, что вполне объяснимо) Жизнь в армии накладывает отпечаток и на интеллект тоже.
Основная проблема *омжей — это бразилы.
Поняв и осознав, что «Зенит» без них ничто и имя его никак, они пользуются этим на всю катушку.
Посмотрите, как они истерично ведут себя после любого соприкосновения, как они провоцирую и соперников и судей.
Руководство же РФС просто БОИТСЯ их)))
Вспомните потасовку с ЦСКА. И, что?

«В ПОТАСОВКЕ В КОНЦОВКЕ МАТЧА НЕ БЫЛО ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ.
Этот инцидент не в компетенции КДК», – сказал Григорьянц.
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