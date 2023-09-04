​Почему «Зенит» в турнирной таблице РПЛ выше «Динамо»

После семи туров лидером турнирной таблицы Премьер-лиги является «Краснодар», который набрал 17 очков. Дальше идут сразу три команды – по 14 баллов набрали «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо». В текущей таблице они идут именно в таком порядке. При этом в социальных сетях возникли споры. Некоторые фанаты не понимают, почему «Динамо», которое набрало 4 очка в играх против «Крыльев Советов» (3:3) и «Зенита» (3:2), занимает четвёртое место.

В регламенте РПЛ указано, что при равенстве очков команды сначала сравниваются по результатам личных встреч. Но если у троих команд одинаковое число баллов, то по личным встречам они сравниваются только в том случае, если сыграли друг с другом. На текущий момент в виртуальной таблице между «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Динамо» команды провели разное количество игр, ведь питерцы и самарцы в РПЛ ещё не пересекались. Поэтому сравнить эти три команды по личным встречам пока что невозможно, и нужно перейти к следующим критериям.

Вторым критерием является общее количество побед (здесь наблюдается паритет - по 4), третьим – общая разность голов. Здесь сначала идёт «Зенит» (+9), затем – «Крылья Советов» (+8) и только потом – «Динамо» (+3). Именно поэтому в таблице команды идут именно в таком порядке.