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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Почему «Зенит» в турнирной таблице РПЛ выше «Динамо»

04 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать (3)

После семи туров лидером турнирной таблицы Премьер-лиги является «Краснодар», который набрал 17 очков. Дальше идут сразу три команды – по 14 баллов набрали «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо». В текущей таблице они идут именно в таком порядке. При этом в социальных сетях возникли споры. Некоторые фанаты не понимают, почему «Динамо», которое набрало 4 очка в играх против «Крыльев Советов» (3:3) и «Зенита» (3:2), занимает четвёртое место.

В регламенте РПЛ указано, что при равенстве очков команды сначала сравниваются по результатам личных встреч. Но если у троих команд одинаковое число баллов, то по личным встречам они сравниваются только в том случае, если сыграли друг с другом. На текущий момент в виртуальной таблице между «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Динамо» команды провели разное количество игр, ведь питерцы и самарцы в РПЛ ещё не пересекались. Поэтому сравнить эти три команды по личным встречам пока что невозможно, и нужно перейти к следующим критериям.

Вторым критерием является общее количество побед (здесь наблюдается паритет - по 4), третьим – общая разность голов. Здесь сначала идёт «Зенит» (+9), затем – «Крылья Советов» (+8) и только потом – «Динамо» (+3). Именно поэтому в таблице команды идут именно в таком порядке. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Динамо Москва
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Комментарии (3)
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TEREX
04 Сентября 2023 в 19:19
Саша, ну тогда нужно исправить вашу таблицу, зачем вводить болел в заблуждение. Будьте последовательны, соблюдайте регламент.
Александр Тихий
04 Сентября 2023 в 21:36
согласен, у нас тех проблема пока что
TEREX
04 Сентября 2023 в 21:41
Плохо. Уважающие себя СМИ такие ляпы не допускают. Вы же вещаете на огромное пространство.
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