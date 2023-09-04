Радимов назвал «Спартак» одним из главных разочарований тура

Футбольный эксперт Владислав Радимов заявил, что в седьмом туре чемпионата России его разочаровал «Спартак».

«Спартак» пишем, Абаскаль в уме. В Кубке провели отличный матч, но в чемпионате вышел другой состав, и игра получилась провальной», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Эксперт признался, что не понимает, либо Абаскаль совсем не знает свою команду, либо в кубковом матче играла основа, а в чемпионате была ротация.

Напомним, «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в минувшем туре Кубка России, однако потерпел поражение от «Краснодара» (0:2) в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги.