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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов назвал «Спартак» одним из главных разочарований тура

04 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Футбольный эксперт Владислав Радимов заявил, что в седьмом туре чемпионата России его разочаровал «Спартак».

«Спартак» пишем, Абаскаль в уме. В Кубке провели отличный матч, но в чемпионате вышел другой состав, и игра получилась провальной», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Эксперт признался, что не понимает, либо Абаскаль совсем не знает свою команду, либо в кубковом матче играла основа, а в чемпионате была ротация.

Напомним, «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в минувшем туре Кубка России, однако потерпел поражение от «Краснодара» (0:2) в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Гильермо Абаскаль
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