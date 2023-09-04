Алексей Попов жёстко раскритиковал Карпина

Бывший лидер пермского «Амкара» Алексей Попов жёстко раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за то, что на сентябрьский сбор национальной команды он вызвал слишком много игроков.

«Карпин совсем уже поплыл! Опять «подсветили» 50 игроков, теперь у них поднимается трансферная стоимость, а затем, наверное, зарплата», - рассуждает экс-амкаровец для Betonmobile.

Отдельно Попов отметил Эдгара Севикяна. На минувшей неделе игрок атаки «Пари НН» отказался от вызова в сборную России в пользу национальной команды Армении.

«А кто это такой вообще? Забил два мяча и его сразу в национальную команду зовут? Он молод, неопытен, пока даже не забил и десятка голов. Какая ему Европа?», - добавляет Попов.

Свой осенний сбор национальная команда России начала сегодня, 4 сентября в подмосковном Новогорске.