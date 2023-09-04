​Масалитин выделил проблему «Локомотива»

В воскресном матче седьмого тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. По ходу игры команда Михаила Галактионова вела с разницей в три гола, но позволила сопернику возродить интригу. Комментарий по поводу выступления «железнодорожников» дал экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин.

«Мне кажется, команда не готова функционально. Это ведь не первый матч, когда «Локомотив» после неплохого стартового отрезка резко сдаёт во втором тайме. Все какие-то заторможенные, ни движения, ни борьбы...» - сказал Масалитин «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова в семи прошедших турах смогла раздобыть 12 зачётных баллов.