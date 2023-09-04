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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энрикес: «РПЛ — это лучшая лига, в которой я играл»

04 Сентября 2023 • 18:18 Комментировать
Балтика
...
Ростов
16.09 21:15

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень чемпионата России.

«В этой лиге высокий уровень. Некоторые команды играют очень хорошо. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то это лучшая, в которой я играл», — цитирует Энрикеса Sport24.

По словам футболиста, ему нравится, что в России много хороших команд и интересных матчей. Кроме того, отличные большие стадионы, добавил чилиец.

29-летний Энрикес перебрался в «Балтику» минувшим летом. В составе калиниградской команды нападающий забил уже три мяча в десяти встречах.

После семи туров «Балтика» занимает последнее место в чемпионате России, набрав всего три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Анхело Энрикес
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