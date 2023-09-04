Болельщики «Монако» признали Головина лучшим в игре с «Лансом»

Болельщики ФК «Монако» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим в прошедшей игре против «Ланса» в рамках Лиги 1. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, монегаски принимали «Ланс» в минувшее воскресенье, 3 сентября. Матч завершился разгромом гостей – 3:0, второй гол своей команды на 36-й минуте оформил Головин.

После разгромной победы «Монако» занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 10 очков. В активе у клуба – три победы и одна ничья.

В следующем туре первенства монегаски отправятся в гости к «Лорьяну».