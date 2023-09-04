Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим в игре с «Лансом»

04 Сентября 2023 • 18:06 Комментировать

Болельщики ФК «Монако» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим в прошедшей игре против «Ланса» в рамках Лиги 1. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, монегаски принимали «Ланс» в минувшее воскресенье, 3 сентября. Матч завершился разгромом гостей – 3:0, второй гол своей команды на 36-й минуте оформил Головин.

После разгромной победы «Монако» занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 10 очков. В активе у клуба – три победы и одна ничья.

В следующем туре первенства монегаски отправятся в гости к «Лорьяну».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
21:36 · Россия. Премьер-лига
Нагорных – о газоне арены «Фишт»: «Решать этот вопрос надо было раньше»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Давила: «РПЛ — очень интенсивная лига»
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» уверенно обыграла «Торпедо» в последнем матче тура
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Гайич вообще никакой, сдулся!» — Масалитин 1
21:11 · Россия. Премьер-лига
Игрокам «Краснодара» показали высказывания Заремы перед игрой со «Спартаком»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Капитан сборной Болгарии Десподов перешёл в ПАОК – ранее его связывали с «Краснодаром» официально
20:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Макарова: «Надеюсь, этот сезон станет самым результативным в его карьере»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Шапи и «Арис» согласовали контракт
20:09 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Денисове и Умярове: «Тандем «привозных» ребят»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался об игре Кузяева во Франции 1
20:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Восстановление идёт по плану»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Новичок ЦСКА Келлвен мог нарушить законодательство РФ 2
19:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Васютина: «Саша играет и ждёт своего шанса»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «ЦСКА должен быть выше в турнирной таблице»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Джикия и Зобнин — лидеры «Спартака» только по зарплате» 1
Все новости
Рекомендуем