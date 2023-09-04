Круговой — о спорном пенальти: «Показалось, что я споткнулся об свою же ногу»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал спорный момент с пенальти в матче седьмого тура РПЛ с ЦСКА. Напомним, очная встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

«Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся об свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши», — заявил Круговой «Чемпионату».

После семи туров санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

Следующим соперником команды Сергея Семака станет «Рубин» (17 сентября).