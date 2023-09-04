​Масалитин допускает, что Абаскаль хочет добиться увольнения из «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на мнение Владислава Радимова. Последний считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за расторжение трудового договора.

«Вполне возможно. Потому что действия Абаскаля вообще не поддаются логике! Для чего ты постоянно тасуешь состав? Выбери основную обойму - и наигрывай», - сказал Масалитин «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» в четырёх последних матчах чемпионата России набрал только один зачётный балл. Команда Гильермо Абаскаля сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками в кармане.