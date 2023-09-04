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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин допускает, что Абаскаль хочет добиться увольнения из «Спартака»

04 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на мнение Владислава Радимова. Последний считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за расторжение трудового договора. 

«Вполне возможно. Потому что действия Абаскаля вообще не поддаются логике! Для чего ты постоянно тасуешь состав? Выбери основную обойму - и наигрывай», - сказал Масалитин «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» в четырёх последних матчах чемпионата России набрал только один зачётный балл. Команда Гильермо Абаскаля сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками в кармане.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Гильермо Абаскаль
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