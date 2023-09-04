Акинфеев впервые ни разу не сыграл на ноль в первых четырёх матчах сезона РПЛ

Голкипер и капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев впервые в карьере ни разу не сыграл на ноль в первых четырёх матчах нового сезона Премьер-лиги. Напомним, что вчера «армейцы» принимали дома «Зенит» и едва не удержали победу – питерцы ударом Дугласа Сантоса сравняли счёт, в итоге на табло – 1:1. Выход на поле для Акинфеева стал четвёртым в стартовавшем в июле сезоне РПЛ.

Так, с 2003 года Акинфеев шесть раз играл на ноль хотя бы в одном из первых четырёх матчей. 10 раз в первых четырёх играх он не пропускал в двух матчах, один раз – в трёх и два раза - в сезонах 2005 и 2015/16 – во всех четырёх, делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Отметим, с четвёртого – по шестой туры этого сезона РПЛ Акинфеев не играл из-за небольшого повреждения – в тех матчах ворота «армейцев» защищал молодой Владислав Тороп.