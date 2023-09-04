Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На арене ЦСКА установлен четырёхлетний рекорд посещаемости в РПЛ

04 Сентября 2023 • 17:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

На домашней арене столичного ЦСКА, стадионе «ВЭБ Арена» в Москве установлен четырёхлетний рекорд посещаемости в рамках чемпионатов России, делится телеграм-канал «Цифроскоп».

На вчерашний матч «армейцев» против чемпиона России, «Зенита» пришли 20 947 человек. Это самый высокий показатель посещаемости для домашнего стадиона ЦСКА за последние почти четыре года, если брать Премьер-лигу. Так, 22 сентября 2019 года на стадион на матч против «Краснодара» пришли 21 026 человек.

Помимо этих двух встреч за последние четыре года лишь на одной игре в РПЛ на стадион ЦСКА приходило свыше 20 тыс. зрителей. Она состоялась 27 октября 2019 года, соперником тогда было московское «Динамо», а на стадион пришли 20 019 человек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит ВЭБ Арена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
18:09 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Абаскалю надо дать время на исправление ситуации»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Монако» признали Головина лучшим в игре с «Лансом»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Круговой — о спорном пенальти: «Показалось, что я споткнулся об свою же ногу»
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин допускает, что Абаскаль хочет добиться увольнения из «Спартака»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев впервые ни разу не сыграл на ноль в первых четырёх матчах сезона РПЛ
17:41 · Россия. Премьер-лига
На арене ЦСКА установлен четырёхлетний рекорд посещаемости в РПЛ
17:39 · Россия. Премьер-лига
Круговой считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА 1
17:31 · Россия. Премьер-лига
Набабкин сыграл 400-й матч в карьере
17:30 · Россия. Премьер-лига
Макаров посвятил гол «Ростову» своей жене, у которой был день рождения
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Названы два клуба, которым интересен Изидор
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты
17:20 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о Кузнецове: «У него богатый опыт, он доказывает, что может работать»
17:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» установил клубный рекорд, пропустив лишь два гола в семи турах РПЛ
17:14 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» отказался? Не было такого предложения»
17:12 · Кубок России
Раньше народной командой был «Спартак», а теперь стал 2DROTS — Панасюк
Все новости
Рекомендуем