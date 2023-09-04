На арене ЦСКА установлен четырёхлетний рекорд посещаемости в РПЛ

На домашней арене столичного ЦСКА, стадионе «ВЭБ Арена» в Москве установлен четырёхлетний рекорд посещаемости в рамках чемпионатов России, делится телеграм-канал «Цифроскоп».

На вчерашний матч «армейцев» против чемпиона России, «Зенита» пришли 20 947 человек. Это самый высокий показатель посещаемости для домашнего стадиона ЦСКА за последние почти четыре года, если брать Премьер-лигу. Так, 22 сентября 2019 года на стадион на матч против «Краснодара» пришли 21 026 человек.

Помимо этих двух встреч за последние четыре года лишь на одной игре в РПЛ на стадион ЦСКА приходило свыше 20 тыс. зрителей. Она состоялась 27 октября 2019 года, соперником тогда было московское «Динамо», а на стадион пришли 20 019 человек.