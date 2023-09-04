Круговой считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился комментарием после матча седьмого тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, игра завершилась со счетом 1:1.

«Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После семи туров «Зенит» находится на втором месте в РПЛ, набрав 14 очков. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», в копилке которого 17 баллов.