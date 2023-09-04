Набабкин сыграл 400-й матч в карьере

Ветеран московского ЦСКА Кирилл Набабкин в минувшее воскресенье вышел на поле «ВЭБ Арены» в игре против питерского «Зенита» (1:1).

Как сообщил после игры телеграм-канал «Цифроскоп», минувшая игра стала для Набабкина 400-й в профессиональной карьере.

К слову, ЦСКА у Набабкина – лишь второй клуб, в котором он когда-либо выступал на взрослом этапе карьеры. С 2005 по 2009 годы он был игроком канувшего в лету ФК «Москва», а после расформирования столичного клуба перебрался в ЦСКА, в котором и выступает до сих пор. Всего у 36-летнего футболиста набралось 293 матча в чемпионатах России, 55 – в Кубке России, 47 – в еврокубках.

Ещё несколько матчей (5) Набабкину удалось провести в составе национальной сборной России.

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