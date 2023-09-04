Макаров посвятил гол «Ростову» своей жене, у которой был день рождения

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился комментарием о своём голе в ворота «Ростова».

«Бело-голубые» одержали победу над командой Валерия Карпина в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1. Макаров стал автором одного из голов.

«Забитый мяч я посвятил жене, у которой был день рождения 3 сентября. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Эту победу мы тоже им посвящаем!» — цитирует Макарова официальный сайт столичной команды.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел шесть матчей в чемпионате России, в которых отметился тремя забитыми мячами.