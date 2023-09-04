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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названы два клуба, которым интересен Изидор

04 Сентября 2023 • 17:28 Комментировать

Нападающий Вильсон Изидор в настоящий момент не находится в расположении «Локомотива» - 23-летний футболист хочет сменить клуб. В европейских топ-лигах трансферное окно закрылось, но у Изидора есть и другие варианты.

Как сообщает «Матч ТВ», интерес к Изидору проявляют «Олимпиакос» и «Црвена Звезда». «Локомотив» уже отклонял предложения от этих клубов, но переговоры будут продолжаться – московский клуб отправил встречные предложения.

Также отмечается, что Изидором интересуется один из клубов турецкой Суперлиги. Переговоры уже начались, но предложений «Локомотив» пока не получал.

Агент: «Изидор почти плакал, умоляя отпустить его, но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Олимпиакос Црвена Звезда Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
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