«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты

Самарские «Крылья Советов» признаны аналитиками Opta Sports командой, которая в новом сезоне Российской премьер-лиги лучше всех реализует свои моменты.

Так, у самарцев после семи туров 17 забитых голов (лучший результат в лиге). Также они лидеры РПЛ по показателю ожидаемых голов – 12xG.

Что поражает, по числу ударов по воротам «Крылья» идут лишь на девятом месте в лиге, но по числу ударов в створ – на первом. Так, почти половина ударов игроков «Крыльев» пришлись в створ ворот (40 из 86), 20% нанесённых ударов привели к забитым голам.

В восьмом туре РПЛ самарский клуб отправится в гости к столичному ЦСКА. Матч запланирован на 16 сентября.