Масалитин — о Кузнецове: «У него богатый опыт, он доказывает, что может работать»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о главном тренере медийного клуба 2DROTS Дмитрии Кузнецове.

«Вопрос к руководителям клубов РПЛ, почему они не замечают Кузнецова. У него богатый опыт, играл в ЦСКА, в Испании, в сборную вызывался. Он доказывает, что может работать. Потенциал есть», — приводит слова Масалитина портал «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Кузнецова 2DROTS дважды становился чемпионом Медийной футбольной лиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России 2DROTS выбил из турнира «Сахалин», «Муром» и «Динамо» Киров.

Стоит отметить, что Медиаклуб впервые в истории прошел три раунда Кубка России.