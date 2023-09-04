«Краснодар» установил клубный рекорд, пропустив лишь два гола в семи турах РПЛ

Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» установил новый клубный рекорд обороны. Так, «быки» пропустили за первые семь туров Премьер-лиги лишь два гола.

Как уточняют знатоки статистики из Opta Sports, за последние 10 сезонов также мало после стартовых семи туров пропускали лишь шесть команд. В итоге четыре из них смогли стать чемпионами России по окончании сезона. Это «Терек» (сезон-2014/15) ЦСКА (сезоны-2015/16 и 2016/17), «Спартак» (сезон-2016/17) и «Зенит» (сезоны-2018/19 и 2022/23).

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича с 17 баллами возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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