Нагорных: «Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» отказался? Не было такого предложения»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к защитнику «железнодорожников» Александру Сильянову.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сразу отказался отпускать 22-летнего игрока в стан «бело-голубых».

«Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» отказался? Не было такого предложения», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сильянов провёл за «Локомотив» три матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5,5 миллионов евро.