Назван клуб, который ни разу не уступал в счёте в текущем сезоне РПЛ

Назван клуб, который ещё ни разу в текущем сезоне Российской премьер-лиги не уступал в счёте. Это лидер турнирной таблицы – «Краснодар».

Как сообщает Opta Sports, «быки» - единственная подобная команда РПЛ-2023/24 с таким достижением по итогу семи прошедших туров.

Напомним, что на данный момент у «Краснодара» в активе 17 набранных очков – подопечные Владимира Ивича одержали пять побед и ещё два матча свели к ничьей.

В восьмом туре, что пройдёт после паузы на игры сборных, «быки» отправятся на выезд в Грозный к набравшему ход «Ахмату» Мирослава Ромащенко.

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