Баринов заявил, что не потерял надежду оказаться в европейском клубе

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ещё надеется поиграть в Европе.

Ранее была информация об интересе к 26-летнему футболисту со стороны испанской «Валенсии» и турецкого «Бешикташа». По словам Баринова, после сорвавшегося перехода в клуб из Ли Лиги он не потерял надежду оказаться в Европе.

«После Испании ещё Турция была. Для меня Турция — тоже Европа», — цитирует Баринова Sport24.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» девять матчей и забил один гол.