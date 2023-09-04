Защитник «Локомотива» Ненахов: «В последних играх я выходил травмированным»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о повреждении, которое он получил в матче седьмого тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

Напомним, Ненахов покинул поле на 81-й минуте встречи. По словам 24-летнего футболиста, он выходил на поле с травмой несколько матчей подряд.

«У меня была травма боковой части колена, поэтому в последних играх я выходил травмированным. В момент стыка мне попали в больное место, поэтому колено заболело и доктор решил меня поменять», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 17 сентября против «Оренбурга».