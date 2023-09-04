Дзагоев ведёт переговоры с турецкими и греческими клубами

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев, находящийся сейчас в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Европе.

По информации Sport24, 33-летний футболист ведёт переговоры с греческими и турецкими клубами. Отмечается, что российские команды так же заинтересованы в услугах Дзагоева.

Напомним, прошлый сезон Дзагоев провёл в «Рубине». Опытный футболист принял участие в 20 матчах казанской команды, забил три гола и отдал две результативные передачи.

В период с 2008 по 2022 год Дзагоев защищал цвета ЦСКА. В составе «армейцев» полузащитник успел стать трёхкратным чемпионом России, а также четыре раза выиграть Кубок страны.